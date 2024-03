Biden e Trump vencem primárias e confirmam revanche eleitoral

Na terça-feira (12), os dois rivais venceram de forma esmagadora novamente, com Biden derrotando a escritora Marianne Williamson, enquanto o magnata não tem mais nenhum adversário interno.

Mas Nikki Haley, mesmo tendo se retirado da corrida, continua a atrair um núcleo duro anti-Trump que poderia ser decisivo em estados-chave como a Geórgia, onde ela obteve mais de 13%, o equivalente a mais de 77 mil votos.

O ex-presidente lidera Biden no "estado do Pêssego", mas em 2020 perdeu por apenas 11.779 votos. Seu desafio agora é conquistar os eleitores da ex-embaixadora da ONU para fortalecer a unidade do partido, uma unidade que ele continua a reivindicar, mas que até agora persegue apenas através de expurgos, depois de ter colocado seus aliados no topo.

Por outro lado, Biden saiu da última rodada de primárias confortado com a diminuição dos protestos árabes por Gaza, que no estado de Washington se limitou a 7,5% (não comprometidos).

O líder democrata, que voou para Wisconsin hoje (13), outro estado crucial de disputa, disse estar "honrado" pelos eleitores já terem garantido sua nomeação "num momento em que a ameaça representada por Trump é maior do que nunca: agora os eleitores podem escolher sobre o futuro deste país, lutando para defender nossa democracia ou permitindo que outros a destruam".

Trump também comemorou a conquista e retribuiu as acusações contra "o presidente mais incompetente, corrupto e destrutivo da história dos Estados Unidos", transformando o país em uma "nação do terceiro mundo", com "uma economia péssima" e "uma invasão de milhões de pessoas, muitas vindas de prisões e hospitais psiquiátricos de outros países".