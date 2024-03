Ex-motorista de Messina Denaro é condenado a 9 anos de prisão

PALERMO, 13 MAR (ANSA) - Um juiz de audiências preliminares (GIP) de Palermo condenou nesta quarta-feira (13) o motorista do antigo líder mafioso Matteo Messina Denaro, falecido em 2023 e que permaneceu quase 30 anos foragido, a nove anos de prisão por cumplicidade agravada.

Giovanni Luppino, o empresário de Campobello di Mazara que atuou como motorista do criminoso nos últimos dias de sua vida, foi detido no mesmo dia que Messina Denaro, em 16 de janeiro de 2023, pois era ele quem o levava ao hospital La Maddalena no momento em que a operação foi deflagrada.

Segundo o Ministério Público, representado em juízo pelos promotores Piero Padova e Gianluca De Leo, Luppino também pediu dinheiro em nome do chefe da máfia e, junto com seus filhos, presos em fevereiro passado, cuidou das movimentações, remoções e vários aspectos organizacionais da vida fugitiva de Messina Denaro.