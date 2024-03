Hamas desmente acordo para cessar-fogo e libertar reféns

"Também o Hamas deve mudar de atitude, libertar imediatamente os reféns, enquanto Israel deve reduzir sua resposta visando apenas alvos militares e tentando excluir o máximo possível a população civil desses ataques", afirmou, em entrevista a La7.

Já a premiê, Giorgia Meloni, visitou o hospital em Florença para onde foram levadas crianças palestinas de Gaza "Foi uma visita rápida, mas muito significativa. Subimos para a ala, ela teve um momento de encontro com os parentes e com as crianças, com grande afeto e participação ela conversou com as famílias que vieram de Gaza. E algo muito apreciado por todos, ela tirou uma foto com todos os profissionais", disse o diretor-geral do hospital Meyer, Paolo Marchese Morello. (ANSA).

