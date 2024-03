Obra de Banksy em Nápoles é 'alterada' em ato pró-Palestina

NÁPOLES, 13 MAR (ANSA) - A famosa obra do artista de rua britânico Banksy em Nápoles, a "Madonna com la Pistola" ("Nossa Senhora com uma Arma"), amanheceu nesta quarta-feira (13) com algumas modificações, incluindo a palavra "Gaza" e uma imagem de um grupo de crianças mortas ou feridas por bombardeios aos pés da santa.

O "ato de vandalismo" pró-Palestina foi realizado durante a madrugada por desconhecidos, mas não chegou a danificar a obra porque desde a sua descoberta, em 2016, foi protegida com uma estrutura metálica e de vidro.

Além de um adesivo com a inscrição "Gaza" afixado na cabeça de Nossa Senhora, um grande estêncil foi colocado no vidro representando um grupo de crianças nuas mortas ou feridas.