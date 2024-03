Pirelli anuncia investimento de R$ 200 milhões em polo no Brasil

CAMPINAS E REGIÃO, 13 MAR (ANSA) - A Pirelli anunciou nesta quarta-feira (13) R$ 200 milhões em investimentos em seu polo industrial em Campinas, interior de São Paulo, em meio à onda de aportes prometidos pela indústria automotiva no Brasil nas últimas semanas.

O montante se junta aos R$ 150 milhões confirmados recentemente para aquisição da empresa brasileira de produção de borracha natural Hevea-Tec, totalizando R$ 350 milhões.

Dos R$ 200 milhões, uma parte será destinada à construção de um novo armazém de mais de 56 mil metros quadrados e capaz de estocar até 800 mil pneus, com inauguração prevista para 2025, projeto feito em parceria com as empresas Galapagos Capital, Monto Engenharia e TZI Properties.