Putin diz que Rússia 'está pronta' para guerra nuclear

A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, afirmou que "Não há indicação de que a Rússia queira usar armas nucleares contra a Ucrânia": "Não temos motivo para alterar nossa postura nuclear, nem qualquer indicação de que a Rússia esteja se preparando para usar uma arma nuclear".

O ministro da Defesa italiano, Guido Crosetto, afirmou que "Putin deixou claro que ele não quer paz, não quer parar de bombardear a Ucrânia".

A declaração foi em referência ao anúncio sobre o envio de tropas russas à fronteira com a Finlândia, devido ao movimento de adesão do país à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.