Sinner frustra Shelton e avança para quartas em Indian Wells

ROMA, 13 MAR (ANSA) - O tenista italiano Jannik Sinner permanece invicto na temporada e, nesta terça-feira (12), derrotou o norte-americano Ben Shelton por 2 sets a 0, garantindo uma vaga nas quartas de final do Masters 1000 de Indian Wells, na Califórnia.

O número 3 do mundo no ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP) frustrou Shelton (16°) com parciais 7/6 (7/4) e 6/1.

"Acho que posso estar muito orgulhoso da forma como joguei", declarou o italiano de 22 anos que almeja o terceiro título consecutivo depois dos triunfos no Aberto da Austrália e em Rotterdam.