Trapper detido por roubo comete suicídio em prisão na Itália

Ele foi considerado culpado de roubo agravado por ódio racial junto com o trapper romano Traffik (Gianmarco Fagà), que pegou cinco anos e quatro meses pelo crime cometido em Carnate, perto de Monza.

Na ocasião, os dois roubaram a bicicleta e a mochila do nigeriano e ameaçaram a vítima com frases racistas, como "Você é negro, vamos te matar", e filmaram toda a ação. Na sequência, a dupla, que estava armada com facas, foi detida pelas forças de ordem.

De acordo com os relatos, Jordan chegou a ser transferido para uma comunidade de Pavia há cerca de três meses, após ter obtido uma medida de custódia terapêutica, mas a decisão foi suspensa pela justiça e ele precisou retornar à prisão.

O trapper já havia tentado suicídio no passado e confidenciou ao seu advogado que sofreu maus-tratos e abusos durante a sua detenção. (ANSA).

