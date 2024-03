UE abre processo de infração contra Itália sobre qualidade do ar

BRUXELAS, 13 MAR (ANSA) - A Comissão Europeia anunciou nesta quarta-feira (13) que abriu um novo processo de infração contra a Itália por não cumprir as suas obrigações relacionadas a qualidade do ar determinadas nos termos de uma decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) emitida em 2020.

Segundo Bruxelas, em 2022 os níveis de poluição na Itália excederam os limites diários em "24 zonas de qualidade do ar" e excederam os limites anuais em uma zona.

Com a abertura do processo, a Itália tem agora dois meses para responder e "preencher as lacunas". Caso contrário, a Comissão Europeia disse que poderá encaminhar o país de volta ao TJUE na ausência de uma resposta "satisfatória".