Brasil manifesta preocupação com crise de segurança no Haiti

(ANSA) - BRASÍLIA, 14 MAR - O governo brasileiro manifestou nesta quinta-feira (14) sua preocupação diante da situação no Haiti, palco de uma crise de segurança que culminou na renúncia do primeiro-ministro Ariel Henry na segunda-feira passada (11).

"Acompanhamos com preocupação a situação em curso no Haiti e estamos empenhando esforços para que a comunidade internacional apoie a missão multinacional de apoio à segurança", disse o chanceler Mauro Vieira na Comissão de Relações Exteriores e Defesa do Senado.

O Brasil anunciou nesta semana a suspensão das atividades do Consulado em Porto Príncipe para "minimizar os riscos à vida" do público e dos funcionários da repartição. No entanto, a Embaixada continua funcionando e "monitorando" a crise. (ANSA).