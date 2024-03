Câmara da Espanha aprova anistia para separatistas catalães

MADRI, 14 MAR (ANSA) - A Câmara dos Deputados da Espanha aprovou nesta quinta-feira (14) o projeto de lei que garante anistia a acusados de envolvimento no processo separatista da Catalunha.

O texto, fruto do acordo que garantiu a manutenção do líder socialista Pedro Sánchez como primeiro-ministro após as eleições de julho passado, recebeu 178 votos a favor e 172 contrários.

O projeto segue agora para o Senado, onde a oposição, liderada pelo conservador Partido Popular (PP), tem maioria e promete atrasar a tramitação o máximo possível antes de devolver o texto aos deputados para a aprovação definitiva - no parlamentarismo espanhol, a Câmara tem primazia sobre o Senado.