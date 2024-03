Com empate, Fiorentina garante ida às quartas da Conference

SÃO PAULO, 14 MAR (ANSA) - A Fiorentina empatou em casa em 1 a 1 com o Maccabi Haifa, de Israel, e garantiu classificação para as quartas de final da Uefa Conference League, a terceira competição na hierarquia do futebol internacional de clubes na Europa.

A Viola passou pelas oitavas de final porque jogava pelo empate após a vitória por 4 a 3 no jogo de ida, disputado na Hungria em função dos conflitos no Oriente Médio.

Antonín Barák abriu o placar para a equipe italiana no Stadio Artemio Franchi aos 14 minutos do segundo tempo.