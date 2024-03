De virada, Atalanta garante classificação na Liga Europa

SÃO PAULO, 14 MAR (ANSA) - A Atalanta venceu de virada o Sporting, de Portugal, por 2 a 1 no estádio Azzurri d'Italia, em Bérgamo, e conquistou a classificação para as quartas de final da Uefa Europa League, a segunda competição interclubes na hierarquia do futebol europeu.

Depois do empate em 1 a 1 no jogo de ida em Lisboa, nenhum dos times entrou em campo nesta quinta-feira em vantagem na disputa das oitavas de final.

O Sporting foi para o intervalo vencendo por 1 a 0 com um gol de Pedro Gonçalves aos 33 minutos, mas a equipe bergamasca reagiu e virou o jogo na etapa final com os gols de Ademola Lookman antes dos dois minutos do segundo tempo e de Gianluca Scamacca aos 14 da etapa final.