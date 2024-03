EUA e Irã teriam feito reuniões secretas sobre ataques houthis

ISTAMBUL, 14 MAR (ANSA) - Os Estados Unidos realizaram negociações secretas com o Irã para pedir o fim dos ataques houthis no Mar Vermelho, segundo autoridades americanas e iranianas, citadas pelo jornal "Financial Times.

De acordo com a publicação desta quinta-feira (14), o governo de Joe Biden está tentando convencer Teerã a usar sua influência sobre os rebeldes do Iêmen para pôr fim aos ataques a navios no Mar Vermelho.

As negociações, durante as quais Washington também teria expressado preocupação com a expansão do programa nuclear do Irã, teriam ocorrido em Omã, em janeiro, e seriam as primeiras entre os dois países em 10 meses.