Fundo soberano saudita estaria interessado no Monza

MONZA, 14 MAR (ANSA) - O fundo soberano da Arábia Saudita (PIF) estaria interessado em comprar o Monza, clube pertencente à família do ex-premiê da Itália Silvio Berlusconi (1936-2023).

Segundo a imprensa local, as conversas para uma possível entrada do PIF no capital acionário do time lombardo começaram há bastante tempo.

No entanto, o fundo Orienta Capital Partners, do empresário Augusto Balestra, estaria na dianteira das negociações com a Fininvest, holding da família Berlusconi.