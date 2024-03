Itália abre reunião de ministros da Indústria do G7 em Verona

VERONA, 14 MAR (ANSA) - A Itália abriu nesta quinta-feira (14), em Verona, a primeira reunião ministerial de sua presidência no G7, grupo que congrega sete das principais potências do mundo, além da União Europeia.

O encontro dos ministros da Indústria foi inaugurado com uma foto na Arena de Verona, anfiteatro romano mais bem preservado no país, e vai até sexta-feira (15), com o slogan "crescendo juntos".

A reunião é presidida pelo ministro das Empresas e do Made in Italy, Adolfo Urso, e também conta com representantes de Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Japão, Reino Unido e UE.