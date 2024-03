Itália lança rede de cidades medievais para atrair visitantes

O projeto, assinado com a Enit, visa desenvolver e digitalizar o turismo focado na autenticidade medieval dos locais, bem como promover um calendário de eventos e recriações históricas de absoluta excelência.

"Esta é uma associação importante que quer tornar a Idade Média acessível e popular através de eventos históricos e recreações, de abril a outubro", explicou Renato Chiti, diretor de destinos da "Itália Medieval".

Tendo Viterbo, com o seu bairro medieval e o antigo palácio papal que remonta ao século XIII, como líder da rede, a Enit dará o seu apoio no planejamento das pesquisas, organizando workshops na área temática do "turismo tradicional" e comunicação.

Além disso, o município de Viterbo apresentará a 6ª edição do Festival de Lugares Medievais no dia 22 de março no Palazzo dei Priori.

"Queremos valorizar as especificidades, a singularidade de cada território e alargar o protocolo a outras localidades, porque os dados mais recentes mostram um grande interesse pelos territórios do interior e pelas recriações históricas que oferecem", acrescentou Sandro Pappalardo, conselheiro da Enit.

Já Daniele Sabatini, assessor da região do Lazio, reforçou que "a Idade Média é um elemento atrativo também para os turistas que chegam do exterior".