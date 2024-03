Itália marca funeral de paquistanesa assassinada em 2021

Segundo ela, os aspectos organizacionais serão avaliados na próxima semana pela Comissão Provincial de Ordem e Segurança Pública.

"Também nesse contexto discutiremos as formas pelas quais, uma vez terminado o funeral, poderemos permitir que os cidadãos de Novellara e todos aqueles que desejam prestem suas últimas homenagens a Saman", acrescentou Carletti.

Saman foi assassinada por não querer fazer um casamento arranjado, após ter denunciado a família em outubro de 2020 e ir para um centro de acolhimento. Mensagens enviadas pela mãe, dizendo que os familiares desistiram do matrimônio, fizeram com que ela retornasse para casa em 31 de abril de 2021.

O dia foi o último em que Saman foi vista com vida. Entre a noite do dia 31 e a madrugada de 1º de junho, câmeras de segurança próximas à residência da família mostraram o tio da jovem, Danish Hasnain, e seus primos, Ijaz e Nomanhulaq com um grande saco de lixo nas costas, além de pás.

As autoridades italianas encontraram o cadáver da jovem só em novembro de 2022, e sua identidade foi confirmada em janeiro deste ano. Seus pais, Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, foram condenados à prisão perpétua por matar a própria filha.

Já o dinamarquês Hasnain, tio de Saman, pegou 14 anos de detenção por também ter participado da morte da paquistanesa, de acordo com o Tribunal de Justiça de Reggio Emilia.