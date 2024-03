Lula promete lutar para achar mandantes da morte de Marielle

(ANSA) - BRASÍLIA, 14 MAR - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prometeu continuar lutando para encontrar os mandantes do assassinato da vereadora carioca Marielle Franco (Psol), crime ocorrido há seis anos.

A vereadora e seu motorista, Anderson Gomes, foram executados no centro do Rio de Janeiro na noite de 14 de março de 2018 pelo ex-PM Ronnie Lessa, que está preso junto com seu comparsa, o também ex-policial Élcio de Queiroz.

"São seis anos que lutamos por justiça para Marielle e Anderson e ainda não temos respostas", escreveu Lula nas redes sociais. "Seis anos que, mesmo assim, nos levantamos todos os dias por você, pelo nosso povo e por tudo que você representava", pontuou.