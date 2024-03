Macron mantém declaração sobre envio de tropas à Ucrânia

A vizinha Itália voltou a sinalizar a impossibilidade da medida quase imediatamente depois, através do vice-premiê e chanceler Antonio Tajani.

"Excluo porque queremos paz, queremos que haja negociações, mas não queremos fazer guerra à Rússia. Isso também foi reiterado pelo meu colega da Defesa, nem mesmo estamos pensando em enviar tropas para combater. O que a Itália está fazendo é ajudar a Ucrânia a se defender, afirmou, em entrevista a Rete4.

Também sobre o conflito no leste europeu, Tajani defendeu o papa Francisco, alvo de críticas por pedir que Kiev negociasse a paz com a Rússia: "O Papa direciona para a paz, faz seu trabalho, é certo que ele apela ao diálogo. Suas palavras foram forçadas, especialmente as sobre a bandeira branca". (ANSA).

