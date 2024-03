Morte amplia tensão em fronteira de República Dominicana e Haiti

O documento diz que um deles ficou ferido e morreu durante o transporte para o hospital, acrescentando que os outros fugiram para o território haitiano.

O exército dominicano está conduzindo uma investigação para esclarecer a dinâmica dos fatos, mas a versão preliminar é que os soldados foram vítimas de uma tentativa de ataque por parte de um grupo de cidadãos haitianos.

Por motivos de segurança nacional, devido à crescente violência no país vizinho, o presidente dominicano, Luis Abinader, recentemente fechou a fronteira terrestre de 390 quilômetros com o Haiti, implementando severas restrições à circulação de mercadorias, e declarou o primeiro-ministro haitiano demissionário, Ariel Henry, "persona non grata" em seu país. (ANSA).

