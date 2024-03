Mudanças climáticas podem disseminar dengue, diz relatório da UE

TRIESTE, 14 MAR (ANSA) - A Avaliação Europeia dos Riscos Climáticos (Eucra), primeiro relatório elaborado por uma agência da União Europeia sobre os riscos associados às mudanças climáticas, alerta que essa questão pode propiciar a disseminação da dengue.

O texto, divulgado nesta semana pela Agência Europeia do Ambiente (AEA), destaca que o alerta para o risco da doença já está alto, com países da América Central e do Sul, como Peru, Argentina, Guatemala e Brasil em estados de atenção e emergência no início de 2024.

Um dos autores da seção de saúde do relatório, Cyril Caminade, pesquisador de Ciências da Terra do Centro Internacional de Física Teórica Abdus Salam em Trieste (Ictp), na Itália, se debruçou sobre os dos crescentes riscos representados por doenças infecciosas anteriormente limitadas às regiões tropicais, que se espalham por meio de mosquitos.