Padre tem habilitação apreendida por dirigir drogado na Itália

Na ocasião, ele foi socorrido por pedestres e outros motoristas e transportado de ambulância para o hospital de Sulmona, onde os médicos fizeram um exame toxicológico, cujo resultado deu positivo para cocaína.

Cardenas levou três pontos em um corte na cabeça, foi denunciado pela polícia e teve sua habilitação cassada. "Muitas vezes me senti sozinho e pouco compreendido. Minha imagem não pode ser manchada por um simples acidente. Que o silêncio recaia sobre o assunto", lamentou.

Por causa do acidente, o padre de Rivisondoli será convocado pelo bispo diocesano, dom Michele Fusco, que reuniu seus consultores para decidir sobre a adoção de eventuais sanções.

"O bispo e os sacerdotes da diocese de Sulmona-Valva lamentam o acidente ocorrido com dom Daniel Arturo Cardenas, estão próximos dele, o acompanham com a oração neste momento particular, expressam proximidade à comunidade paroquial e seguem a situação com cuidado", diz uma nota da diocese de Sulmona.

No ano passado, o padre já havia se envolvido em outro acidente, mas se recusou a fazer testes alegando à polícia que estava atrasado para celebrar uma missa. (ANSA).