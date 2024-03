Papa pede para humanidade ouvir e aprender com indígenas

VATICANO, 14 MAR (ANSA) - O papa Francisco participou nesta quinta-feira (14), no Vaticano, de um encontro com povos indígenas promovido pela Pontifícia Academia das Ciências e destacou a importância de "reconhecer o grande valor da sabedoria" dessas populações.

Ainda com resfriado e tosse, o líder católico entregou seu discurso para leitura do padre Pierluigi Giroli, em evento que contou com a presença da ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara.

No texto, o pontífice disse que é preciso "ouvir as populações indígenas para aprender com sua sabedoria e estilo de vida e, ao mesmo tempo, ouvir os cientistas para aprender com seus estudos".