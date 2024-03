Parque arqueológico de Pompeia inaugura percurso verde

POMPEI, 14 MAR (ANSA) - O Parque Arqueológico de Pompeia, no sul da Itália, inaugurou nesta quinta-feira (14) um caminho verde, com mais de 7 mil plantas, fora dos muros das escavações, por ocasião do "Dia Nacional da Paisagem".

O roteiro, a partir da Piazza Anfiteatro, tem início com uma avenida de amendoeiras em flor e o perfil do vulcão Vesúvio ao fundo. O percurso contorna o perímetro externo do Anfiteatro até a Porta Sarno, entrando na Via dell'Abbondanza.

"Este é um itinerário alternativo verde, inclusivo e acessível a todos na paisagem da história, para uma Pompeia que não é apenas um museu ao ar livre", celebrou o diretor do parque arqueológico, Gabriel Zuchtriegel.