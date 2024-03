Petrolífera russa Lukoil anuncia morte de vice-presidente

ROMA, 14 MAR (ANSA) - O vice-presidente da gigante petrolífera russa Lukoil, Vitaly Robertus, faleceu "repentinamente" aos 54 anos, informou a empresa nesta quarta-feira (14).

Segundo vários canais do Telegram e uma mídia russa próxima aos serviços de segurança de Moscou, o executivo foi encontrado enforcado no banheiro de seu escritório, no que parece ser um suicídio.

"O principal executivo cometeu suicídio e morreu asfixiado. Ele trabalhava para a empresa há cerca de 30 anos", diz uma das mensagens.