Roma perde, mas vai à próxima fase da Europa League

SÃO PAULO, 14 MAR (ANSA) - A Roma perdeu por 1 a 0 para o Brighton and Hove Albion da Inglaterra fora de casa, mas conseguiu se classificar para as quartas de final da Uefa Europa League, a segunda competição de clubes na hierarquia do futebol europeu.

O time da capital italiana chegou ao Falmer Stadium, em Brighton, com a classificação encaminhada após a vitória por 4 a 0 no jogo de ida em Roma.

Assim, o time do técnico Daniele De Rossi podia até mesmo perder por três gols de diferença, que ainda assim venceria o confronto das oitavas de final.