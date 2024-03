Secretário-geral da Otan apela por 'mais ajuda' à Ucrânia

BRUXELAS, 14 MAR (ANSA) - O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, declarou nesta quinta-feira (14) que a Ucrânia precisa de mais ajuda para combater a invasão das tropas do presidente da Rússia, Vladimir Putin, deflagrada desde fevereiro de 2022.

"A Ucrânia precisa de mais apoio e precisa dele imediatamente: a Kiev não falta coragem, mas sim munições e juntos, como aliados, temos a capacidade de dar o que eles precisam", apelou ele ao apresentar o relatório anual da aliança.

De acordo com Stoltenberg, é preciso "encontrar a vontade política para fazer isso", porque "cada dia de atraso tem consequências em campo". "É um momento crítico e seria um erro histórico deixar Putin vencer [a guerra]", enfatizou.