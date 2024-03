Seleção da Itália apresenta novo uniforme para Eurocopa

ROMA, 14 MAR (ANSA) - A seleção italiana apresentou nesta quinta-feira (14) as novas versões de seus uniformes Home e Away da Adidas, que serão usados durante os próximos amistosos da equipe e nos jogos da Eurocopa 2024, na Alemanha.

A camisa titular, criada para celebrar a identidade futebolística do país europeu, conta com o clássico azul acompanhado das listras tricolores nos ombros e destaque no brasão no peito.

Já a versão "Away" acrescenta vermelho e verde à clássica base branca, nos ombros e nas laterais do corpo.