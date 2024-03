Sobreviventes relatam 60 mortos em travessia do Mediterrâneo

"Os sobreviventes dizem que pelo menos 60 pessoas morreram durante a viagem, incluindo mulheres e ao menos um menino", acrescentou a ONG.

Dois dois 25 sobreviventes desmaiaram no Ocean Viking e foram evacuados de helicóptero para um hospital na Sicília pela Guarda Costeira da Itália. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

De acordo com a SOS Méditerranée, todos os migrantes resgatados estão em "condições de extrema vulnerabilidade física e mental".

A rota do Mediterrâneo Central é uma das mais mortais do mundo e, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM), já registra 22.950 pessoas falecidas ou desaparecidas durante travessias desde 2014, sendo 226 apenas em 2024. (ANSA).

