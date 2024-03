UE pressiona 'big techs' sobre riscos eleitorais do uso de IA

Informações e documentos internos foram solicitados às outras oito "big techs" sobre avaliações de riscos e medidas contra o mau uso da tecnologia em processos eleitorais, disseminação de conteúdo ilegal, proteção de direitos, violência de gênero, proteção de menores, saúde mental, proteção de dados, proteção do consumidor e propriedade intelectual.

As perguntas abrangem tanto a disseminação quanto a criação de conteúdos de inteligência artificial generativa.

As empresas devem fornecer à Comissão as informações solicitadas até 5 de abril para questões relacionadas à proteção das eleições, e até 26 de abril de 2024 para as demais questões.

(ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.