ROMA, 15 MAR (ANSA) - O ministro do Esporte da Itália, Andrea Abodi, afirmou que a divulgação de um vídeo íntimo de dois funcionários da Roma foi um episódio muito "grave" e "delicado" "Tenho a certeza que as investigações em andamento trarão rapidamente à luz as responsabilidades, determinando as consequências relevantes e apropriadas", disse o chefe da pasta em entrevista à ANSA. (ANSA).

