Brasil vai acionar UEFA após ataques racistas a Vinícius Jr

(ANSA) - BRASÍLIA, 15 MAR - O Ministério das Relações Exteriores do Brasil anunciou que vai acionar a UEFA, organizadora da Liga dos Campeões, após ataques racistas da torcida do Atlético de Madrid contra o craque Vinícius Júnior, do Real Madrid.

"O governo brasileiro reiterará às autoridades governamentais e esportivas espanholas sua preocupação com os repetidos ataques racistas ao atleta. E cobrará providências da UEFA, organizadora do torneio no qual as manifestações racistas ocorreram", diz um comunicado do Itamaraty.

Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tinha mencionado as ofensas a Vini Jr durante a recente visita do premiê espanhol, Pedro Sánchez, expressou ontem (14) sua solidariedade ao craque.