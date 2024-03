Hamas reporta novas mortes na espera por ajuda em Gaza

"Unir forças para ajudar os civis não é um slogan, mas uma obrigação moral, devemos agir rapidamente", acrescentou.

A iniciativa italiana visa criar um sistema com as principais organizações ativas no terreno, com atores nacionais e internacionais através de uma mesa técnica e é focada nas principais necessidades da população civil: alimentação, cuidados de saúde, proteção.

Na conversa com Katz, Tajani destacou que "o governo considera uma pausa nas hostilidades essencial para alcançar um cessar-fogo em Gaza.

"Condenamos firmemente o terrorismo do Hamas e apoiamos o direito de Israel de se defender", enfatizou ele, lembrando que "a população civil seja protegida".

Já com Maliki, Tajani afirmou que "o sofrimento da população civil em Gaza é inaceitável" e explicou que "com as nossas operações de evacuação permitimos que dezenas de menores palestinos fossem tratados nos melhores hospitais de Itália" para aliviar o sofrimento. (ANSA).