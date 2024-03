Incêndio em apartamento mata mãe e 3 filhos na Itália

ROMA, 15 MAR (ANSA) - Um incêndio em um apartamento na periferia de Bolonha, na Itália, deixou uma mãe e seus três filhos mortos na madrugada desta sexta-feira (15).

Identificada como Stefania Alexandra Nistor, a mulher, de 32 anos e de origem romena, faleceu a caminho do hospital, enquanto suas duas meninas e um menino faleceram no local do incidente por inalação de fumaça.

A filha mais velha, Giorgia Alexandra Panaite, tinha seis anos e o casal de gêmeos, Mattia Stefano e Giulia Maria, apenas dois. O pai romeno das crianças, Alexandru Panaite, separado da mãe, estava trabalhando quando a tragédia aconteceu.