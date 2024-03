Itália cobra UE por responsabilidade na promoção da paz

Mattarella enfatizou ainda que o "luto e sofrimento, pagos em grande parte pela população civil inocente, a começar pelo desastroso bombardeio de 15 de fevereiro contra a Abadia, no qual morreram, juntamente com os monges, famílias deslocadas, muitas pessoas que ali se refugiaram contando com a imunidade de um edifício religioso, é expressão de alta cultura universalmente conhecida. Mas a guerra não sabe parar no limite da barbárie".

Além disso, o presidente italiano disse que deveria haver "o fim do fogo de armas em todos os lugares", e Cassino enviou uma "mensagem de paz ao mundo.

"Para comemorar uma tragédia, uma batalha tão sangrenta como a de Cassino - que cortou a carne e as consciências do nosso povo e dos povos que se tornaram nossos irmãos - é também um apelo a pôr fim, em toda a parte, aos disparos de armas, a reabrir a esperança de paz, de restauração do direito violado, da dignidade reconhecida em cada comunidade", apelou.

Por fim, garantiu que "Cassino expressa um doloroso lembrete de quão devastadora e destrutiva a guerra pode ser, mas também é um lembrete para nunca esquecer as consequências do ódio, do cinismo e da vontade de poder manifestadas no mundo". (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.