Ministros do G7 pedem IA 'ética' e alinhada com democracia

TRENTO, 15 MAR (ANSA) - Os ministros da Indústria e Tecnologia do G7 aprovaram nesta sexta-feira (15) uma declaração que defende o desenvolvimento da inteligência artificial "de modo ético" e compatível com os "valores da democracia".

O documento é resultado de uma reunião de dois dias em Verona e Trento, no norte da Itália, que preside o grupo das sete potências em 2024. "A declaração ministerial do G7 sobre indústria, tecnologia e digital contribui de maneira significativa para a reflexão global sobre a governança das tecnologias transformativas, como a inteligência artificial", afirmou o subsecretário da Presidência do Conselho dos Ministros, Alessio Butti.

"Os países do G7 confirmam como prioridade a necessidade de que a IA seja desenvolvida e utilizada de modo ético e em linha com os princípios e valores que estão na base de nossas democracias, pelo bem de nossos cidadãos e pela coesão, resiliência e bem-estar das nossas sociedades e economias", acrescentou.