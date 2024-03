Palazzo Doglio é eleito 'melhor hotel da Itália' em 2024

CAGLIARI, 15 MAR (ANSA) - O Palazzo Doglio, um dos principais de Cagliari, no sul da Itália, conquistou o prêmio de 'Melhor Hotel" do país em 2024, durante a cerimônia do "World Travel Awards Europe".

Este é o quarto ano consecutivo que o "resort urbano" no coração de Cagliari garante o reconhecimento. Entre os mais cobiçados a nível internacional, o "World Travel Awards" premiam as estruturas que se destacaram no setor do turismo e hotelaria durante o ano.

Desde a sua inauguração em 2020, além do hotel exclusivo, são muitos os elementos que distinguem a oferta da estrutura, criada na sequência de um importante projeto de requalificação urbana.