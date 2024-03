Papa apoia investigação para revelar verdade sobre caso Orlandi

Francisco ressalta que "há uma investigação aberta no Vaticano para que se possa esclarecer esta história e para a verdade vir à tona".

"Falando de Emanuela, porém, quero que todas as famílias que choram o falecimento de um ente querido sintam a minha proximidade. Estou próximo deles", acrescenta ele no livro que será lançado no próximo dia 19 de março na Itália e em 20 outros países ao redor do mundo.

Para Pietro Orlandi, irmão de Emanuela, as palavras do Papa são "importantes, não apenas palavras de proximidade, mas palavras sobre a necessidade de chegar à verdade".

"É uma mensagem dirigida ao promotor da justiça Diddi responsável por investigar através do inquérito que o próprio papa Francisco quis no ano passado", afirmou o familiar da italiana.

Segundo Pietro, esta também é uma "mensagem dirigida a quem sabe, mas não fala, um convite à abertura e à colaboração". "São palavras importantes também para a nova Comissão Parlamentar instalada para que possa dar uma contribuição positiva na busca da verdade", concluiu.

Relembre o caso - Emanuela Orlandi é filha de um funcionário da Santa Sé, cidadã do Vaticano e residia dentro dos muros do menor país do mundo, mas desapareceu enquanto voltava para casa há 40 anos.