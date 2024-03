Papa volta a condenar antissemitismo na Europa em autobiografia

CIDADE DO VATICANO, 15 MAR (ANSA) - O papa Francisco voltou a condenar o aumento do antissemitismo na Europa, na sequência da guerra entre Israel e o grupo fundamentalista islâmico Hamas, classificando os atos como "vergonhosos".

A declaração consta em um trecho do livro "Vida. A minha história na História", autobiografia do Pontífice escrita com o correspondente da Mediaset no Vaticano, Fabio Marchese Ragona, antecipado pela ANSA nesta sexta-feira (15).

"Pensem, por exemplo, nos atos de violência de alguns fanáticos, nos túmulos profanados dos judeus ou nas casas marcadas com a Estrela de David em vários países europeus após a eclosão do novo conflito no Oriente Médio em outubro de 2023", lembrou. Segundo Francisco, os casos de antissemitismo são "uma vergonha, especialmente porque muitas vezes são os jovens que estão envolvidos". "Como se não entendessem o que era o Holocausto".