Sem Zirkzee, Bologna derrota Empoli com gol nos acréscimos

SÃO PAULO, 15 MAR (ANSA) - O Bologna, um dos principais destaques da atual edição da Série A da Itália, derrotou o Empoli, no estádio Carlo Castellani, na abertura da 29ª rodada do campeonato.

Sem o atacante Joshua Zirkzee, a equipe comandada por Thiago Motta foi superior durante todo o encontro, mas abusou das chances perdidas.

No entanto, o jovem meio-campista Giovanni Fabbian salvou o Bologna de um amargo tropeço na competição ao balançar as redes do rival toscano aos 93 minutos do segundo tempo.