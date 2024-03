Semifinal em Indian Wells terá duelo entre Sinner e Alcaraz

ROMA, 15 MAR (ANSA) - Após ter eliminado o tcheco Jiri Lehecka nas quartas de final do Masters 1000 de Indian Wells, o tenista italiano Jannik Sinner, número 3 do mundo, vai enfrentar o espanhol Carlos Alcaraz, vice-líder do ranking, nas semi do torneio.

Alcaraz superou o alemão Alexander Zverev (6º) por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-1, em partida que chegou a ser interrompida devido a uma invasão de abelhas na quadra.

"Jannik é o melhor jogador do mundo agora, não há dúvidas", disse o espanhol após a vitória sobre Zverev. "Ele está jogando de maneira incrível, ainda não perdeu no ano. Será uma partida verdadeiramente difícil, um grande desafio para mim", acrescentou.