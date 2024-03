Spalletti convoca Itália para amistosos nos EUA

ROMA, 15 MAR (ANSA) - O técnico da seleção da Itália, Luciano Spalletti, revelou nesta sexta-feira (15) a lista dos 28 jogadores convocados para defender a Azzurra nos amistosos contra Venezuela e Equador, nos Estados Unidos.

Entre os atletas chamados, as únicas novidades foram o defensor Raoul Bellanova, do Torino, o meio-campista Michael Folorunsho, do Hellas Verona, e o atacante Lorenzo Lucca, da Udinese.

O comandante da Azzurra também recordou de Riccardo Orsolini, um dos principais destaques do embalado Bologna e que se beneficiou da lesão de Domenico Berardi, do Sassuolo.