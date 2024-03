Igreja italiana suspende padre que testou positivo para cocaína

SULMONA, 16 MAR (ANSA) - O bispo de Sulmona-Valva, monsenhor Michele Fusco, suspendeu do exercício do ministério sacerdotal o padre Daniel Cardenas, que testou positivo para cocaína no último domingo (10) após um acidente de carro.

"Para proteger a boa reputação do padre Daniel Arturo Cardenas, para verificar a veracidade das informações publicadas na imprensa e para o bem da comunidade paroquial de Rivisondoli e da Igreja Diocesana, o padre Daniel está temporariamente suspenso do serviço do ministério sacerdotal a partir de 16 de março de 2024", informou o bispo diocesano.

O padre havia se defendido ontem (15) por meio de seu advogado, Gerardo Marrocco, afirmando que nunca havia consumido voluntariamente a substância entorpecente, mas a havia ingerido por engano.