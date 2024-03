Negociações por cessar-fogo em Gaza podem voltar neste domingo

TEL AVIV, 16 MAR (ANSA) - As negociações indiretas para uma trégua em Gaza e a libertação de reféns podem ser retomadas neste domingo (17) em Doha, no Catar.

Fontes egípcias citadas pela mídia israelense relataram que as discussões podem se estender até segunda-feira (18).

Se a informação for confirmada, este será o primeiro reinício das negociações interrompidas antes do início do mês do Ramadã, no último domingo (10).