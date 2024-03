RS faz pressão por voo direto entre Porto Alegre e Itália

PORTO ALEGRE, 16 MAR (ANSA) - A abertura de uma ligação aérea direta entre Porto Alegre e a Itália, no ano em que se comemoram os 150 anos da imigração italiana no Brasil, seria simbolicamente significativa e importante para "intensificar os laços com as empresas italianas no estado do Rio Grande do Sul, promover o turismo de negócios e favorecer o turismo de raízes".

A afirmação foi dada à ANSA pelo deputado eleito na circunscrição sul-americana Fabio Porta, anunciando sua intenção de assumir a proposta na Itália.

A necessidade de facilitar as conexões foi destacada por várias partes durante a visita da delegação de parlamentares italianos a Porto Alegre, composta não apenas por Porta (Pd), mas também pelo deputado Franco Tirelli (Maie) e empresários. O grupo, recebido pelo cônsul-geral Valerio Caruso, encontrou-se com administradores locais e visitou indústrias vinícolas e de calçados geridas por ítalo-brasileiros.