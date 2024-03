Rússia prossegue com eleições em meio a ataques da Ucrânia

MOSCOU, 16 MAR (ANSA) - Em meio ao rescaldo dos ataques da Ucrânia à região fronteiriça de Belgorod, a Rússia segue com as urnas abertas para as eleições que deverão confirmar a reeleição do atual presidente, Vladimir Putin.

Kiev lançou fortes ataques contra a região no último dia, deixando dois mortos, um homem e uma mulher, segundo o governo local.

As autoridades decidiram fechar os centros comerciais no fim de semana e as escolas até a próxima terça-feira (19).