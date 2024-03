Britânico Sam Bird vence E-Prix de São Paulo 2024 pela McLaren

Após quatro etapas do Mundial de Fórmula E, o líder do campeonato é o neozelandês Nick Cassidy, da Jaguar, com 57 pontos.

Depois aparecem Pascal Wehrlein com 53; Mitch Evans e o francês Jean-Éric Vergne, da Penske, com 39; o britânico Jake Dennis, da Andretti, com 38; e Sam Bird com 37.

Sérgio Sette Câmara soma 2 pontos e Lucas Di Grassi ainda não pontuou.

A temporada terá 16 corridas e está prevista para terminar no dia 21 de julho.

A próxima etapa será no dia 30 de março em Tóquio no Japão.

(ANSA).