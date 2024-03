Com ampla margem, Putin é reeleito na Rússia para 5º mandato

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, comentou o resultado classificando Putin como "doente por poder" que "quer reinar para sempre".

"Está claro para todos que esse personagem, como aconteceu tantas vezes na história, está simplesmente bêbado de poder e está fazendo todo o possível para reinar eternamente, e não há mal que não cometerá para prolongar seu poder pessoal", declarou o líder de Kiev, definindo o voto russo como "sem qualquer legitimidade".

Leonid Volkov, braço-direito de Alexei Navalny, principal opositor do regime que acabou morto em fevereiro em uma colônia penal no Ártico, também criticou o resultado, afirmando que "não tem nada a ver com a realidade".

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca também disse que as eleições "não foram nem livres, nem justas, já que Putin aprisionou os opositores políticos, prevenindo, assim, que concorressem contra ele.

No quartel-general da campanha, Putin disse que o resultado "representa a total confiança dos cidadãos, sobre o fato de que faremos tudo conforme o programa".

Na Itália, onde houve voto dos cidadãos russos através das representações diplomáticas, houve registro de longas filas diante da embaixada em Roma e do consulado em Milão.