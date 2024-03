Diretor italiano de 'Eu, Capitão' lamenta derrota no Oscar

BARI, 17 MAR (ANSA) - Por Francesco Gallo - "Era possível vencer. Infelizmente, a campanha do Oscar não correu como deveria, não tivemos o distribuidor americano certo que investisse o necessário e, acima de tudo, ninguém nos disse que poderíamos concorrer em todas as categorias. Isso faz toda a diferença, pois é uma competição em que nem todos partem em pé de igualdade. Se você concorre em todas as categorias, tem como eleitores todos os dez mil membros da Academia, enquanto para a categoria de Melhor Filme Internacional, apenas mil votam." Assim, no Bari International Film Festival, Matteo Garrone desabafa durante sua masterclass no Teatro Petruzzelli após a exibição de "Eu, Capitão", que acabou concorrendo ao Oscar na categoria de Melhor Filme Internacional, sendo superado por "Zona de Interesse", do diretor inglês Jonathan Glazer.

E o cineasta continua sobre o tema do Oscar: "Os votantes ingleses são cerca de novecentos, enquanto os italianos são pouco mais de cem. Enfim, com a inscrição em todas as categorias, teríamos mais chances".

Matteo Garrone, que recebe hoje (17) à noite no Petruzzelli o prêmio Mario Monicelli de melhor direção e o Prêmio Federico Fellini pela Excelência Cinematográfica, acrescenta: "'Eu, Capitão' é de qualquer forma um filme muito estranho. Foi rejeitado por alguns festivais e por muitos distribuidores, e até o fundo europeu Euroimages, que geralmente apoiava meus filmes, desta vez disse não. Não recebi nenhuma justificativa por escrito, mas quando perguntei, disseram-me que havia sido rejeitado 'porque tratava um tema tão dramático de forma aventureira'".